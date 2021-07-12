Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil arandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili V.A.i isimli bir şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN