Durdurulan Otomobilden 92 Gram Eroin Çıktı
10 saat önce
BOLU'da, TEM yolunda polisin yaptığı yol kontrolü sırasında otomobilde yapılan aramada 92,13 gram eroinle ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
BOLU'da, TEM yolunda polisin yaptığı yol kontrolü sırasında otomobilde yapılan aramada 92,13 gram eroinle ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, TEM yolu üzerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yol uygulaması yaptı. Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 92,13 gram eroin ile bir şırınga ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E. (24), V.Y. (27) ile M.A. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:12 Kaynak: DHA
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