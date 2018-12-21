Son Dakika Haberleri: Durdurulan Otomobilden 92 Gram Eroin Çıktı

Durdurulan Otomobilden 92 Gram Eroin Çıktı

10 saat önce

BOLU'da, TEM yolunda polisin yaptığı yol kontrolü sırasında otomobilde yapılan aramada 92,13 gram eroinle ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan Otomobilden 92 Gram Eroin Çıktı, System.String[]
BOLU'da, TEM yolunda polisin yaptığı yol kontrolü sırasında otomobilde yapılan aramada 92,13 gram eroinle ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu üzerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yol uygulaması yaptı. Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 92,13 gram eroin ile bir şırınga ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E. (24), V.Y. (27) ile M.A. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:12 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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