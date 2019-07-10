Son Dakika Haberleri: Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama
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Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

23 dakika önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama, System.String[]
Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 667,36 gram kalıp haline getirilmiş taş esrar ve 856 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan M.A. ve R.F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.F.A tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
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