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Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

28.11.2021 12:12
Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan otomobilin içinden bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan otomobilin içinden bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Jandarma ekipleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Adaköy mevki D-100 Karayolu üzerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine otomobilde arama yapan ekipler, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar kubar esrar maddesi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - DÜZCE

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Narkotik, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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