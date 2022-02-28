Durdurulan otomobilden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Durdurulan otomobilden uyuşturucu hap çıktı

28.02.2022 11:55
Durdurulan otomobilden uyuşturucu hap çıktı

Düzce'de narkotik köpeği ile uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde sentetik uyuşturucu hap buldu.

Düzce'de narkotik köpeği ile uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde sentetik uyuşturucu hap buldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyü girişinde narkotik köpeği ile birlikte uygulama yapan jandarma ekipleri, M.K.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücünün üzerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 8 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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sentetik uyuşturucu, Jandarma, Narkotik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan otomobilden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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