Son Dakika Haberleri: Durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı

1 saat önce

İstanbul Kağıthane'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 tabanca, 3 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Kağıthane'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 tabanca, 3 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran Çarşamba akşamı bir otomobilin bagajında silah ve mühimmatlar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Çağlayan'da polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Hakan Ö. (25), Doğukan Ö. (26), Ayhan S. (23), Zeyat Ö. (23) ve Mustafa G. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin 4'ü aynı gün savcılık talimatı ile karakoldan serbest bırakılırken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeyat Ö. 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Otomobilde ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.
(Sadık Kahraman/İHA)
Durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
Kağıthane, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim 'Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız' deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı! İYİ Parti'den Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran TRT hakkında suç duyurusu Son dakika: İstanbul'da otogarda hava destekli uygulama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]