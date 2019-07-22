Son Dakika Haberleri: Durdurulan otomobilin gizli bölmelerinden silah çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Durdurulan otomobilin gizli bölmelerinden silah çıktı

56 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan içesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Durdurulan otomobilin gizli bölmelerinden silah çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan içesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri 06 BV 2338 plakalı otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki gizli bir bölmede 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili Mehdi Y. ve Baki Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Hilvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
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