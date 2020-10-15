Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı
15.10.2020 12:55
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet çalıntı çıktı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet çalıntı çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde motosiklet uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan K.K'ya ait motosiklet incelendi. Yapılan incelemelerde plakasız olan motosikletin Gaziantep'ten daha önceden çalındığı belirlendi. Alacağına karşılık olarak motosikleti aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini belirten K.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı