Son Dakika Haberleri: Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı

7 saat önce

Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltıBOLU - Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan ve aralarında emekli astsubayında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı

BOLU - Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan ve aralarında emekli astsubayında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 1 hafta boyunca yaptıkları teknik takip sonucunda şüpheli 3 otomobilin TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevkiinden geçiş yaptığını belirleyen ekipler, M.A. ve B.K.'nın bulunduğu araçlardan 2'sini seyir halindeyken yaptıkları operasyonla durdurarak şahısları gözaltına aldı.

Piyasa değeri 35 milyon lira

Şüphelilerden emekli astsubay H.P. (46), takip edildiğini anlayarak otomobili emniyet şeridine çekti. Araçta bulunan 69 kilo 500 gram eroini yol kenarında bulunan yeşil alana atan H.P., olay yerinden kaçmak istediği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. H.P.'nin araçtan attığı eroin, ekiplerin yaptığı aramada ağaçların arasında bulundu. Piyasa değeri 35 milyon lira olduğu belirlenen 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı

TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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