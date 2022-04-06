Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı - Son Dakika
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Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

06.04.2022 12:31
Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince şüphe üzerine durdurulan ticari taksideki 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı - Son Dakika
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