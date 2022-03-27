Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

27.03.2022 00:57
Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir tır ve içindeki şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 5 kilo 803 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir tır ve içindeki şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 5 kilo 803 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir tırda ve şahısların ikametlerinde narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 8 parça halinde 5 kilo 803 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişiden 3'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - MANİSA

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Metamfetamin, Hisarcık, Sarıgöl, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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