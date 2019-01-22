Son Dakika Haberleri: Durdurulan Tırda Kaçak İçki Ele Geçirildi

Durdurulan Tırda Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da kaçak içki ele geçirildi.

Durdurulan Tırda Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Niğde'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da kaçak içki ele geçirildi. Yabancı uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri "Kaçak Alkol Ticaretine" yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen yabancı plakalı TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 1'er litrelik şişelerde 10 adet Kaçak Votka ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu M.R gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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