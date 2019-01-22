Durdurulan Tırda Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Niğde'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da kaçak içki ele geçirildi.
Niğde
'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da kaçak içki ele geçirildi. Yabancı uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri "Kaçak Alkol Ticaretine" yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen yabancı plakalı TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 1'er litrelik şişelerde 10 adet Kaçak Votka ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu M.R gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
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