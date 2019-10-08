Son Dakika Haberleri: Durdurulan tırdan 1 milyon liralık gümrük kaçağı şemsiye çıktı
Son Dakika Güncel Durdurulan tırdan 1 milyon liralık gümrük kaçağı şemsiye çıktı

Durdurulan tırdan 1 milyon liralık gümrük kaçağı şemsiye çıktı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda, piyasa değeri 1 milyon 103 bin lira olduğu belirtilen 41 bin 420 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Durdurulan tırdan 1 milyon liralık gümrük kaçağı şemsiye çıktı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda, piyasa değeri 1 milyon 103 bin lira olduğu belirtilen 41 bin 420 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmit ilçesi Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, 20 bin katlanabilir şemsiye ve 21 bin 420 baston şemsiye olmak üzere 41 bin 420 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 103 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler H.İ.D. ve U.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Anadolu Otoyolu, Şemsi Tebrizi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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