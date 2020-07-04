Durgun geçen sezon düğünler ile hareketlendi - Son Dakika

Durgun geçen sezon düğünler ile hareketlendi

Normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının tekrar faaliyete başlaması ile uzun bir aranın ardından kuaförlerde de beklenen hareketlilik başladı.

Normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının tekrar faaliyete başlaması ile uzun bir aranın ardından kuaförlerde de beklenen hareketlilik başladı.

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Yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler ile 19 Mart tarihinde düğün salonları faaliyetlerine ara vermişti. Vaka sayılarının kontrol altına alınmaya başlaması ve normalleşme süreci sonucunda 104 günlük aranın ardından 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarında gelin ve damatlar tekrar yerini aldı. Düğünlerin başlamasına en çok sevinen sektörlerden biri ise berber ve kuaförler oldu. Korona virüs etkisiyle kuaförlerde azalan işler, gelin ve damatların hazırlıkları ile tekrardan hareketlenerek kuaförlerin yüzünü güldürdü.


"1 Temmuz itibariyle hemen kuaförlere geldik"


Eskişehir'de düğünü öncesi Saloon HY adlı kuaförde hazırlıklarını gerçekleştiren gelin adaylarından Bahar Kesik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düğünümüz 10 gün kala iptal oldu. Tabi ben şaşkınlık içerisindeydim. Bu 3 aylık süreç içerisinde hala şaşkınlığımı atamadım, şaka gibi gelmişti. Şimdi yeniden başladı. Çok heyecanlandık, hemen gün aldık. 1 Temmuz itibariyle de hemen kuaförlere geldik. Düğünümüz için hazırlanıyoruz. Ertelemeyi düşündük ama bir kızın küçüklükten beri hayali bir gelin olmaktır. Düğünü olsun ister. O yüzden ben de sadece nikah yapmak istemedim. Şimdi kurallara uygun bir şekilde düğün yapacağız. Kişi sayımızda kısıtlamalara gittik. Maskelerimiz hazır. Düğün salonlarıyla konuştuk, onlarla işbirliği içinde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Şu an bizim için daha iyi oldu"


Düğünlerinin ertelenmesi ile büyük üzüntü duyduklarını fakat kış düğünü yapmak yerine yaz düğünü yapacakları için kendileri adına daha iyi olduğunu belirten damat Kadir Sezer, "Bu hastalıklar Çin'de baş göstermeye başladı. Bir şey olmaz, buraya kadar gelmez dedik. O yüzden düğünümüzün tarihini değiştirmedik. Türkiye'ye ve dünyaya bir bulaşınca düğünler de ertelenmek zorunda kaldı. Hatta düğünümüze bir hafta kala ertelendi. Çok büyük sürpriz oldu. Nişanlım da bu konuda baya bir üzüldü zaten. Her şeyde bir hayır vardır dedim. Hatta şu an bizim için daha iyi oldu. Kışın yapmak yerine yazın yaptık düğünümüzü" şeklinde konuştu.


"İşlerimiz önceden çok durgundu, düğün salonlarının açılması bize de yaradı"


İşletme sahibi Hasan Yılmaz ise normalleşme süreci ile birlikte açılan düğün salonlarının birçok sektörü olumlu etkilediğine değindi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz itibariyle tekrardan düğün salonlarımız açıldı. Açılmasıyla birlikte gelin ve damat müşterilerimiz arttı. İşlerimiz önceden çok durgundu. Normalleşme bize de yaradı. Vatandaşlara ve düğün salonlarına da çok yaradı. Esnaflarımız çok sıkıntı çekmişti. Biz de dahil. İki ay dükkanımızı açmamıştık. Gelin ve damatlar çok sıkıntıya düşmüşlerdi. Gelinlikçiler de çok sıkıntılıydı. Şu an esnaflarımız da gayet mutlu. İşler normalleşmeyle beraber artmaya başladı. Çok mutluyuz. Gelin ve damatlar çok mutlu. Onlar da biraz stres olmuşlardı. Bir randevuyu 5 sefer yazıp sildiğimiz oldu. Şu an o heyecanla beraber çok mutlular" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Durgun geçen sezon düğünler ile hareketlendi - Son Dakika

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