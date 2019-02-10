Son Dakika Haberleri: Durgun Olan Çiçekçilik Sektörü 14 Şubat'ı Dört Gözle Bekliyor

Durgun Olan Çiçekçilik Sektörü 14 Şubat'ı Dört Gözle Bekliyor

1 saat önce

Son dönemde durgun olan çiçekçilik sektörü gözünü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne çevirdi.

Durgun Olan Çiçekçilik Sektörü 14 Şubat'ı Dört Gözle Bekliyor, System.String[]
Son dönemde durgun olan çiçekçilik sektörü gözünü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne çevirdi. Çiçekçiler, 14 Şubat'ı 'kurtarıcı gün' olarak yorumladı.

Özel günlerde ilginin yoğun olduğu çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dört gözle bekliyor. Son dönemde satışların durma noktasına geldiğini belirten esnaf, 14 Şubat itibariyle bu durumun değişmesini ümit ediyor. Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Levent İmrak, Sevgililer Günü'nün yaklaşması sebebiyle beklentilerinin arttığını dile getirerek, "Şu an satışlarımız durma noktasında diyebiliriz. 14 Şubat'ta beklentilerimiz elbette var. Tüm özel günlerde olduğu gibi 14 Şubat'ı da heyecanla bekliyoruz. Durgun geçen şu süreçte 'kurtarıcı gün' olarak öngörüyoruz. Öte yandan 14 Şubat'taki çiçek fiyatları konusunda da değinecek olursak haliyle fiyatlar biraz arttı. Arz talep meselesi ortaya çıktığı zaman üretici iç piyasayı karşılayamıyor. Yurt dışından ithal ürünler ile destek sağlanıyor, haliyle fiyatlar da artıyor. Bunun akabinde mevsim itibari ile zaten çiçeklerin yetiştirme maliyetlerinin artmasından dolayı da durum bu şekilde. Aşırı yoğun talep de bunda bir etken. Çiçeğin yurt dışından gelmesi gibi birçok etken var. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da seraların zarar görmesi de buna zemin hazırladı. Gülün fiyatına bakacak olursak gülün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Şu an gülün tanesi 10-20 lira arası değişiyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Eskişehir, Sevgililer Günü, 14 Şubat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu

1 Mayıs'tan İtibaren Venedik'e Giriş Yapan Turistlerden, Ayakbastı Parası Alınacak Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Durgun Olan Çiçekçilik Sektörü 14 Şubat'ı Dört Gözle Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]