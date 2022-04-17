Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti - Son Dakika
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Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti

17.04.2022 12:19

Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti Kırklareli'nde bulunan 65'inci Mekanize Piyade Tugay ve 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı" yapıldı.

Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bulunan 65'inci Mekanize Piyade Tugay ve 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı" yapıldı.

Kırklareli'nde bulunan 65'inci Mekanize Piyade Tugay ve 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca "Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı" Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde icra edildi.

Senaryo gereği ilk olarak, gölettin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi. Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti
Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gerçeği aratmayan durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar gölettin içinden geçti - Son Dakika


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