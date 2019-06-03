Son Dakika Haberleri: Durgunluğa karşı haziran bereketi!
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Durgunluğa karşı haziran bereketi!

1 saat önce

Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'nün birbirini takip eden haftalarda olması perakende sektörüne umut verdi.

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Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'nün birbirini takip eden haftalarda olması perakende sektörüne umut verdi. Özellikle giyimde durgunluk aşılmaya başlandı. Selenay YAĞCI'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:48 
Ramazan Bayramı, Babalar Günü, Ekonomi
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