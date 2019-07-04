Son Dakika Haberleri: Durgunsu Kano 2019 Türkiye Kupası sona erdi
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Durgunsu Kano 2019 Türkiye Kupası sona erdi

1 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano 2019 Türkiye Kupası yarışları Eskişehir'de sona erdi.

Durgunsu Kano 2019 Türkiye Kupası sona erdi, System.String[]
Türkiye Kano Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano 2019 Türkiye Kupası yarışları Eskişehir'de sona erdi. Türkiye şampiyonasına 15 ilden 29 kulüp ve 285 sporcu katıldı. 1000 metre, 500 metre ve 200 metre mesafelerde sporcular madalya mücadelesi verdi.
Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Neşet Arduç verdi.
Kupa sıralamasında dereceye giren kulüpler şu şekilde:
Büyük Erkekler : 1. Adana Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 3. Şişecam Çayırova Spor Kulübü
Büyük Kadınlar : 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2.   Adapazarı Belediyesi Spor Kulübü, 3. Rize Gençlik ve Spor Kulübü
Genç Erkekler : 1. Sakarya Olimpik Su Sporları Kulübü, 2. Adana Gençlik ve Spor Kulübü, 3. Gündoğdu Su Sporları Kulübü
Genç Kadınlar : 1. Rize Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 3. Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:29 Kaynak: DHA
Türkiye Kupası, Eskişehir, Spor
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