Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı - Son Dakika Spor

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı

6 saat önce

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları, 11 ilden 92 sporcunun katılımıyla Adana'da yapıldı.

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı, System.String[]

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları, 11 ilden 92 sporcunun katılımıyla Adana'da yapıldı.

Kano İl Temsilciliğinin açıklamasına göre, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları, Seyhan Baraj Gölü'nde 1000 ve 500 metre mesafelerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın da takip ettiği organizasyonda kanocular, milli takıma girebilmek için mücadele verdi.

İki gün süren yarışların ardından milli takım aday kadrosuna girmeye hak kazanan sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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