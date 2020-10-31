Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme Yarışları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, erkekler ile kadınlarda büyükler, 23 yaş altı, gençler, yıldızlar, minikler, K1 (Tekli Kayak) C1 (Tekli Kano) kategorilerinde yapılıyor.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, AA muhabirine, bu yıl seçmeleri Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştirilen yarışlara 12 ilden 21 kulüp ve 121 sporcunun katıldığını söyledi.

Köyceğiz'in spor şehri olduğunu ifade eden Dolu, "Her türlü spor aktivitesinin yapıldığı sakin bir şehir. Spor camiasını burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Buraya katılan sporcu kardeşlerimize, antrenör ve kulüp yöneticilerine, federasyon temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dolu, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Yarışlar yarın sona erecek.