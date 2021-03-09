Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

09.03.2021 13:05
Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye Kano Federasyonu, Adana'da yapılan seçmelerin ardından Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosunu açıkladı.

Türkiye Kano Federasyonu, Adana'da yapılan seçmelerin ardından Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen seçme ve değerlendirme yarışlarının ardından teknik kurulun değerlendirmesiyle 14 Mart-1 Nisan'da Antalya'da, 5- 23 Nisan'da Muğla'da yapılacak aday milli takım kamplarına ve 15 Mart'ta Antalya'da başlayacak olan Olimpik Milli Takım kampına katılacak sporcuları belirledi.

14 Mart-1 Nisan'da Antalya'da yapılacak aday milli takım kampına, 23 yaş altı erkekler kayakta Faruk Demir (Rize), Göktürk Korkmaz (Adana), Baran Demir (Sakarya), Abbas Anıl Şen (Kocaeli), 23 yaş altı erkekler kanoda Ali Duman (Eskişehir), Furkan Özen (Kocaeli), genç erkekler kayakta İdris Şentürk (Sakarya), Emircan Ayaklı (Bursa), Alper Akbulut (Bursa), Burak Tarhan (Sakarya), genç erkekler kanoda Bedirhan Çıktay (Bursa) ve Yusuf Baydoğan (Sakarya) davet edildi.

5-23 Nisan'da Muğla'da gerçekleştirilecek aday milli takım kampına ise şu sporcular katılacak:

Yıldız erkekler kanoda Resul Aydın (Samsun), yıldız kadınlar kayakta Merve Hilal Acar (Sakarya), Simge Kaya (Bursa), Hilal Şimşek (Şanlıurfa), 23 yaş altı erkekler kanoda Ali Duman (Eskişehir), Furkan Özen (Kocaeli), Krilo Avgan (Adana), Melis Uslu (Bursa), yıldız erkekler kayakta Muhammet Ali Masat (Adana), Taha Erkam Usta (Sakarya), Kıraç Tiniz (Adana).

15 Mart'ta Antalya'da başlayacak Olimpik Milli Takım kampına da büyük kadın kayakta Hilal Avcı (Rize), Lasma Liepa (Antalya), büyük erkek kayakta Mustafa Özmen (Sakarya), Serkan Kakkaç (Muğla), 23 yaş altı kadın kayakta Özge Uzar (Kocaeli) ve genç erkek kayakta Deniz Romeo Kaya (Sakarya) çağrıldı.

Milli Takım, Milli, Adana, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü         
14:55
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei