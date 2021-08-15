Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

TÜRKİYE Kano Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılar kupalarını aldı.

13 Ağustos'ta 1000 metre yarışları ile başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda, Cumartesi günü 500, Pazar günü ise 200 metre yarışlarına katılan sporcular kıyasıya kürek çekti. 12 şehirden 25 takım ve 212 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren yarışmacılara kupaları verildi.