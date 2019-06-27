Durgunsu Kano Türkiye Kupası
2 saat önce
Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:43 Kaynak: AA
Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası
" yarışları Eskişehir
'de yapılacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz
'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek.
Yarışlara Şanlıurfa
, Van
, Rize
, Kahramanmaraş
, Muğla
, Adana
gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
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