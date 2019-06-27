Son Dakika Haberleri: Durgunsu Kano Türkiye Kupası
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Durgunsu Kano Türkiye Kupası

2 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak.

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Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek.
Yarışlara Şanlıurfa, Van, Rize, Kahramanmaraş, Muğla, Adana gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:43 Kaynak: AA
Eskişehir, Türkiye Kupası, Spor
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