Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'da Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacaklarını bildirdi.

Kabakçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Fatsa ilçesinde devam eden Kano Yardımcı Antrenörlük Kursu kapsamında eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu'da imkansızı başardıklarını belirterek, Ordu'nun artık kano sporu için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Şu anda 38 sporcunun kano eğitimleri aldığını ifade eden Güler, "Bu sporcularımız eğitimlerini tamamladıklarında yardımcı antrenör olacaklar. Bu eğitimleri yıl boyunca sürdürerek önemli çalışmalara imza atacağız." dedi.

Durgunsu Sporları Merkezi'ndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Güler, kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayarak Karadeniz'de yeni bir merkezi ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Kabakçı ise kentteki su sporları alanında yapılan çalışmaları çok beğendiklerini dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde yapımı devam eden Durgunsu Sporları merkezini incelediklerini aktaran Kabakçı, "Gerçekten son derece güzel bir alan oluşturulmuş. Gelecek ay yapacağımız test yarışlarının ardından Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'muzda Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacağız." diye konuştu.

Kanonun, Ordu'da yükselen bir değer olmaya başladığına işaret eden Kabakçı, Başkan Güler'in vizyonu doğrultusunda diğer su sporlarında da Ordu'nun bir adım öne çıktığını gördüklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Güler ve Kabakçı, Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren kano ve yelken yapım atölyesini de ziyaret etti.