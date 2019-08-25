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Durgut ve Batur ailelerinin mutlu günü

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Merve Durgut ile hayatını birleştirdi.

Durgut ve Batur ailelerinin mutlu günü, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Merve Durgut ile hayatını birleştirdi.


Ahmet-Merve çiftinin Karaman Özcan Kır Bahçesi'nde düzenlenen düğün törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda çetin Erenler, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı yöneticileri Mehmet Er, Ömer Öztaş, Osman Orhan Cengiz, İlyas Başan ve Gökhan Karaman, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, çok sayıda davetli ile Saliha-Veysel Durgut ve Hatice-İbrahim Batur'un yakınları katıldı.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "İl Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Batur ile Merve Durgut kardeşimizin nikah akdine şahitlik ederek mutluluklarına ortak olduk. Güzel bir birlikteliğe adım atan genç kardeşlerimize iki cihan saadeti diliyorum" dedi.


Merve-Ahmet çiftinin nikah şahitliklerini AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ve Ahmet Sami Kutlu yaptı.


Durgut ve Batur aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiler.(EFE-) - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
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