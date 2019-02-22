Durhasan ve Ericek Göletleri Su Tutmaya Başladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Durhasan ve Ericek sınırları içinde yapılan sulama göletlerinde su tutulmaya başlandı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Durhasan ve Ericek sınırları içinde yapılan sulama göletlerinde su tutulmaya başlandı.



Durhasan göleti ikmal inşaatının geçici kabul işlemleri Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kuran, Barajlar ve HES Şube Müdürü Hacı Ali Yaşar, teknik heyet ve firma yetkilileri tarafından yapıldı.



Durhasan göleti, sulama amaçlı olup, yüksekliği 32,00 metre, kret uzunluğu 175,00 metre, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Ericek göletinin ise kesin kabul yapıldı. Gölet 29,50 metre yükseklikte, 480.000 metreküp depolama hacimli, ön yüzü geomembran kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Ericek göleti ile bin 220 dekar, Durhasan göleti ile 2 bin 430 dekar tarım alanı sulanacak. - BURSA

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