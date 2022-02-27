Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı (4) - Son Dakika
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Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı (4)

27.02.2022 00:34
Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı (4)

VALİ AYHAN: TOPLUMSAL HASSASİYET VUKU BULDUOlayın ardından ilçeyi ziyaret ederek son durum hakkında bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

VALİ AYHAN: TOPLUMSAL HASSASİYET VUKU BULDU

Olayın ardından ilçeyi ziyaret ederek son durum hakkında bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.Vali Ayhan, "Çok acı bir olay, ailemizin, ilçemizin başı sağ olsun. Böyle bir vahşi cinayet olunca toplumsal hassasiyet vuku buldu. Gün boyunca kaymakam, belediye başkanımız emniyet güçlerimizin metanetli, sabırlı, dikkatli davranışla süreci yönlendirdiler. Bu saat itibariyle de tutuklanan zanlı cezaevine yönlendirildi. Hemşehrilerimizden şunu rica ediyoruz. Biz devletiz, dikkatli olmalıyız. Elbette üzülüyoruz, yüreğimiz yanıyor, acı bir olay ama acıya yeni acılar katmamamız lazım, hassasiyet göstermemiz lazım. Anlıyoruz, vatandaşımızın da yüreği yanıyor ama metanetli olmalıyız. Devletimiz gereğini yapıyor, hukuk gereğini yapıyor. Burada metanetle görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyor, milletimiz sağ duyuya davet ediyorum. Sivas'ımızın geçmişte yaşadığı olumsuzluklar var. Allah korusun aynı huzursuzluklar yaşamamalıyız. Bazen arada provokatörler olabilir, bazı kendini bilmezler olabilir. Bunların galeyanlarına, tahriklerine gelmemek gerekiyor" dedi.


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Salih Ayhan, Cinayet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı (4) - Son Dakika


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