Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı

27.02.2022 12:29

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren şüpheli Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren şüpheli Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kara'ya, sevki sırasında polis aracından indirildiğinde, adliye önünde bekleyen Duriye Taşdelen'in yakınları saldırdı. Şüpheli Nihat Kara, güçlükle adliyeye sokuldu. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Şüphelinin olayın yaşandığı eve giriş anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı
Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı
Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı

YORUMLAR
500
Sarıyer'de denizden kadın cesedi çıktı Sarıyer'de denizden kadın cesedi çıktı 46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR 46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 12:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement