"Durmayı sevmiyorum" demişti, aşırı hızla kaza yaparak yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da geçtiğimiz yıl polisin dur ihtarına uymayarak kaçan, bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan ve "Neden kaçtınız" sorusuna, "Durmayı sevmiyorum" diye yanıt veren genç sürücü, aşırı hız nedeniyle geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Nakkaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Sezer A. (20) idaresindeki 68 AS 449 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza yerine yakın bir yerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede maddenin yeni düştüğünü veya atıldığını tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçıp yakalanınca, "Durmayı sevmiyorum" demişti

Geçtiğimiz yıl 20 Aralık 2020 tarihinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimde Sezer A. yönetimindeki 68 AS 449 plakalı otomobile dur ihtarında bulunulmuş, sürücünün ihtara uymaması sonucu polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşanmıştı. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamaca sonucu polis ekipleri otomobili durdurmayı başardı. Yakalanan araç sürücüsü Sezer A. ve yanında bulunun arkadaşı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneden çıkarılan şüphelilerden otomobil sürücüsü Sezer A. gazetecilerin "Neden kaçtınız" sorusuna "Durmayı sevmiyoruz" cevabını vermişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY