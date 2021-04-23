"Durmayı sevmiyorum" diyen ve kazada yaralanan o sürücü tutuklandı - Son Dakika

"Durmayı sevmiyorum" diyen ve kazada yaralanan o sürücü tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da geçen yıl polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacada yakalandıktan sonra "Neden kaçtınız" sorusuna, "Durmayı sevmiyorum" diye yanıt veren genç sürücü, dün geçirdiği trafik kazasında yaralanırken, bugün taburcu olduğu hastanede gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

İlk olay Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde yaşandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimde Sezer A. yönetimindeki 68 AS 449 plakalı otomobile dur ihtarında bulunulmuş, sürücünün ihtara uymaması sonucu polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamaca sonucu polis ekipleri otomobili durdurmayı başardı. Yakalanan araç sürücüsü Sezer A. ve yanında bulunun arkadaşı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneden çıkarılan şüphelilerden otomobil sürücüsü Sezer A. gazetecilerin "Neden kaçtınız" sorusuna "Durmayı sevmiyoruz" cevabını verdi.

4 ay sonra kaza yaparak durabildi

Aradan 4 ay geçtikten sonra dün akşam Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Sezer A. idaresindeki 68 AS 449 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza yerine yakın bir yerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede maddenin yeni düştüğünü veya atıldığını tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavisinin ardından taburcu edilen Sezer A. hastanede İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Sezer A., uyuşturucu bulundurmak, temin etmek ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.