Durmaz'dan Belediye Çalışanlarını Rahatlatacak Açıklama

Belediyede görevli bazı birim yöneticileri tarafından personelin gerçek dışı söylemlerle korkutulduğunu belirten Durmaz "Edindiğimiz bilgilere göre, Aliağa Belediyesi'nin bazı birim yöneticileri belediye personelini korkutarak, kendi taraflarına çekmeye çalışmaktadır. Bu şahıslar 'Özcan Durmaz gelirse işinizden olacaksınız, onun için Serkan Acar'ın kazanmasına gayret gösterin' diyerek mevcut belediye çalışanlarının özgür iradelerine ipotek koymaya çalışmaktadırlar. Oysa ben adaylığımın açıklandığı ilk günden beri İşçi kardeşlerim, tüm belediye çalışanlarımız bu konuda müsterih olsun dedim" diyerek söylentileri yalanladı.

"ELEŞTİRDİĞİMİZ BİR ŞEYİ BİZ YAPMAYIZ"

2014 yılının Mayıs ayında yaşananlara da atıfta bulunan Özcan Durmaz "Hepinizin hatırlayacağı gibi, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak 104 belediye çalışanını kapı önüne koyan sayın Serkan Acar'ı eleştirmiş, bu yanlıştan dönmesi için girişimlerde bulunmuş ve işten atılan emekçi kardeşlerimizin yanında yer almıştık. Şimdi eleştirdiğimiz bir hareketi bizim yapmamız mümkün olabilir mi? Emek bizim için en yüce değerdir. Biz, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm Aliağalılara hizmet etmek üzere bu göreve talip oluyoruz. Kimsenin işine ekmeğine dokunmayız ." şeklinde konuştu.

"MAAŞLAR GÜNÜNDE ÖDENECEK, KADROLU/TAŞERON AYRIMI KALKACAK"

Belediye çalışanlarını işinden etmeye değil, çalışma koşullarını daha da iyileştirmeye talip olduklarını ifade eden CHP Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz "Peygamberimiz efendimiz bir hadisinde 'işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verin' buyuruyor. Biz göreve geldiğimizde belediye çalışanlarımız makamı, mevkisi, görevi farketmeksizin, kadrolu ya da taşeron olmasına bakılmaksızın emeklerinin karşılığını günü gününe alacaklar. Aylarca ödenmeyen, eksik veya yarım ödenen maaşlar geçmişte kalacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zaten söz vermişti, 'bütün CHP'li belediyelerde asgari ücret en az 2 bin 200 TL olacak' diye. Biz de göreve geldiğimizde sayın Genel başkanımızın sözünü yerde bırakmayacağız. Tüm çalışanlarımızın ücretlerinde orantılı şekilde iyileştirme yapılacak. Eşit işe eşit ücret ilkesinden ayrılmayacağız. Taşeron kardeşlerimiz de aynı işi yapan kadrolu personel ile aynı ücreti alacak." dedi.

"TEK ÖLÇÜTÜMÜZ LİYAKAT"

Belediye kadrolarında tek ölçütlerinin liyakat olacağını vurgulayan Özcan Durmaz "Buradan tüm Aliağalılara ve belediye çalışanlarına tekrar söz veriyorum: İşini hakkıyla yapan kimsenin işine, ekmeğine dokunmayız. Tamamen yalan ve gerçek dışı iddialarla emekçi kardeşlerimin gözü korkutmaya çalışanlara kimse itibar etmesin" diye konuştu.