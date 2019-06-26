Durmazlar, Almanya’da showroom açtı
56 dakika önce
Durmazlar Makine, Almanya'daki büyümesini showroom ve mühendislik merkeziyle perçinledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:18
Durmazlar Makine, Almanya
'daki büyümesini showroom ve mühendislik merkeziyle perçinledi. Firmanın gelecek hedefleri arasında burada üretime başlamak da yer alıyor.
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