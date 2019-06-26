Son Dakika Haberleri: Durmazlar, Almanya’da showroom açtı
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Durmazlar, Almanya’da showroom açtı

56 dakika önce

Durmazlar Makine, Almanya'daki büyümesini showroom ve mühendislik merkeziyle perçinledi.

Durmazlar, Almanya’da showroom açtı, System.String[]
Durmazlar Makine, Almanya'daki büyümesini showroom ve mühendislik merkeziyle perçinledi. Firmanın gelecek hedefleri arasında burada üretime başlamak da yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:18 
Almanya, Ekonomi
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