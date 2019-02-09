Durmazpınar Ailesinin Acı Günü
50 dakika önce
Erzurum'un sevilen simalarından, Türk Hava Yolları (THY) eski il müdürlerinden Vedat Durmazpınar, bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Erzurum'un sevilen simalarından, Türk Hava Yolları (THY) eski il müdürlerinden Vedat Durmazpınar, bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Vedat Durmazpınar'ın vefatı, Erzurum'da büyük üzüntüye yol açtı.
Durmazpınar'ın cenazesinin yarın Lalapaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:20 Kaynak: İHA
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