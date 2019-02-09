Son Dakika Haberleri: Durmazpınar Ailesinin Acı Günü

Durmazpınar Ailesinin Acı Günü

50 dakika önce

Erzurum'un sevilen simalarından, Türk Hava Yolları (THY) eski il müdürlerinden Vedat Durmazpınar, bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Durmazpınar Ailesinin Acı Günü, System.String[]
Erzurum'un sevilen simalarından, Türk Hava Yolları (THY) eski il müdürlerinden Vedat Durmazpınar, bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Vedat Durmazpınar'ın vefatı, Erzurum'da büyük üzüntüye yol açtı.

Durmazpınar'ın cenazesinin yarın Lalapaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

Sabah, Türk Hava Yolları, Erzurum, Güncel
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