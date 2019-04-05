Durmuşoğlu: "Vatandaşlarımızın Her Yerde ve Daima Yanında Olacağız"
1 saat önce
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hep birlikte 'daha ileri, daha ileri' diyerek hizmet edeceğiz;
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hep birlikte 'daha ileri, daha ileri' diyerek hizmet edeceğiz; vatandaşlarımızın her yerde ve daima yanında olacağız" dedi
31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin başta Osmaniye başta olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Durmuşoğlu, "Hemşehrilerimizin teveccühü ile Osmaniye, Kadirli
, Sumbas
, Bahçe
, Toprakkale
, Mehmetli
ve Ellek
'te belediye başkanı seçilen yol arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte 'daha ileri, daha ileri' diyerek hizmet edeceğiz; vatandaşlarımızın her yerde ve daima yanında olacağız. Milletine hizmet dışında hiçbir gaye taşımayan, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımayan başkanlarımıza daima destek olacak ve bölgemizi hep birlikte kalkındıracağız" diye konuştu. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:52 Kaynak: İHA
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