Dürnyanın Çift Ekranlı İlk Telefon Lg V50 Thinq 5g Elimizde

Barselona'da düzenlenen MWC furaında tanıtılan cep telefonu modellerinden biri de LG V50 ThinQ 5G oldu.

Barselona'da düzenlenen MWC furaında tanıtılan cep telefonu modellerinden biri de LG V50 ThinQ 5G oldu. Özel kılıf şeklinde ekranı sayesinde iki ekranın kullanılabildiği telefon bu anlamda dünyada bir ilki başarıyor.

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