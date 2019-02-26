Dürnyanın Çift Ekranlı İlk Telefon Lg V50 Thinq 5g Elimizde
14 dakika önce
Barselona'da düzenlenen MWC furaında tanıtılan cep telefonu modellerinden biri de LG V50 ThinQ 5G oldu.
Barselona'da düzenlenen MWC furaında tanıtılan cep telefonu modellerinden biri de LG V50 ThinQ 5G oldu. Özel kılıf şeklinde ekranı sayesinde iki ekranın kullanılabildiği telefon bu anlamda dünyada bir ilki başarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:39 Kaynak: Youtube
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