Son Dakika Haberleri: Dursan Ay, "Miraç Kutsal Bir Yolculuktur"

Dursan Ay, "Miraç Kutsal Bir Yolculuktur"

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin mübarek Recep ayının 27. gecesi yaşadığı kutsal bir yolculuktur" dedi.

Dursan Ay,
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin mübarek Recep ayının 27. gecesi yaşadığı kutsal bir yolculuktur" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mesajında Miraç kandilinin İslam alemi için önemine değinerek "Mübarek üç ayları yaşadığımız günlerde içinde büyük rahmetler barındıran bu mübarek geceye ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin mübarek Recep ayının 27. gecesi yaşadığı kutsal bir yolculuktur. Bu kıymetli geceden en iyi şekilde istifade edilmelidir. Bu gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ülkemize ve İslam alemine sağlık, barış, huzur temenni ederken, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor; başta ülkemiz ve İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:00 Kaynak: İHA

Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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