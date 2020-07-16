Dursiye Sağlam cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Dursiye Sağlam cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Afyonkarahisar'da kaybolduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan Dursiye Sağlam'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan tutuklu sanık Ahmet Cönk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar'da kaybolduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan Dursiye Sağlam'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan tutuklu sanık Ahmet Cönk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Dursiye Sağlam'ın ailesi ve avukatı ile sanık Ahmet Cönk ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Dursiye Sağlam'ın ailesi ve avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetti.

Sanık Ahmet Cönk de hakkındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme sonrasında gazetecilere açıklama yapan müdahil avukatı Burcu Seyhan, gazetecilere, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını anımsatarak, Ahmet Cönk hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığını aktardı.

Mahkemenin yerinde bir karar vermediğini savunan Seyhan, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili tekrar istinaf mahkemesine başvuracağız. Sonrasında da karar kesinleşecektir. Bizim talebimiz; Dursiye Sağlam'ın eziyet çektirilerek öldürülmesiydi. Mahkeme heyeti tarafından bu kabul görmedi. Sadece 82/1. maddesinin 'h' bendi uyarınca cezalandırılmasına karar verildi. Bu sebeple ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanması gerektiği kanaatine varıldı."

Dursiye Sağlam'ın eşi Ünal Sağlam da "Eşim maalesef eşya yerine konuldu. Suç da ona göre verildi. Suçlu, onu kırmış, atmış gibi oldu. Bu tamamen yanlış bir şey. Sanığın aldığı cezaya da razı değilim, itiraz edeceğiz. Bir insan eşya yerine konulamaz. Ölü de olsa sağ da olsa insan insandır." dedi.

Sağlam, eşine tehdit ve şantaj yoluyla 60 bin lira kredi çektirildiğini de söyledi.

Olay

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam (44), 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti. Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar- Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde Sağlam'ın cesedinin yarı yanmış halde bulunmasının ardından Ahmet Cönk, cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dursiye Sağlam cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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