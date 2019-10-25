Son Dakika Haberleri: Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog
Son Dakika Genel Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog

Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog

28 dakika önce

Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog Sunucu Abdullah Çelik, taklidiyle katılımcılardan tam not aldıERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Maddeden Manaya" programına katılmak üzere Erzurum'da sahne alan Ünlü Şair Dursun Ali...

Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog

Sunucu Abdullah Çelik, taklidiyle katılımcılardan tam not aldı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Maddeden Manaya" programına katılmak üzere Erzurum'da sahne alan Ünlü Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın sahnede taklidini yapan sunucu Abdulah Çelik arasındaki diyalog dinleyenleri kahkahaya boğdu.

Sunucu Abdullah Çelik'in sahnede kendisini taklit etmesini izleyen Dursun Ali Erzincanlı, "Benim Erzurum versiyonum. Erzurum şubesi. Taklidi çok güzel. Birkaç sanatçı arkadaşıma telefonda şiir okumuş" diye konuştu.

Dursun Ali Erzincanlı, Abdullah Çelik'in sahnede kalmasını isteyip, taklidini yaptırınca ilginç anlar yaşandı. Sunucu Çelik, yaptığı taklitle Dadaşlardan tam not aldı.

Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog

Dursun Ali Erzincanlı, Abdullah Çelik, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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