Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu - Son Dakika

Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu

07.03.2021 13:06
Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu, System.String[]

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında Raif Azak Kız Hafız İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen "İmam Hatipli Olmak" konulu söyleşinin bu ayki konuğu Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında Raif Azak Kız Hafız İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen "İmam Hatipli Olmak" konulu söyleşinin bu ayki konuğu Dursun Ali Erzincanlı oldu.

"Peygamber ve Sahabe Sevgisi" konulu şiirleriyle Türkiye'nin dört bir yanında tanınan ve sevilen değerli sanatçı, imam hatip mezunu Dursun Ali Erzincanlı, Erzurum Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulunun her ay geleneksel olarak düzenlediği söyleşide minik hafız adayları ile buluştu.

Program, Şairin katılımcıları selamlamasının ardından "Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli şiirini seslendirmesi ile başladı.

Erzurumlu olan Dursun Ali Erzincanlı, Erzurum İmam Hatip Lisesi mezunlarından olduğunu, imam hatipli olmanın insana aidiyet duygusu verdiğini söyledi. Şair öğrencilerin "Peygamber şairi olarak anılmak nasıl bir duygu? İlk yazdığınız peygamber şiiri nedir?" sorusu üzerine "Çok güzel bir duygu aslında peygamber şairleri sahabe efendilerimiz inşallah dualarınızla bizde Allah'ın Peygamberin sevdiği kişilerden oluruz. İlk yazdığım şiir sizlerle paylaştığım "Faran Dağlarında Açan Sevgili" şiirimdir" dedi.

Şair, öğrencilerin "Siz hafız mısınız? sorusuna esprili bir şekilde "İmtihan etmeyecekseniz hafızım" cevabını vererek hafızlık yaptıktan sonra öğrenimine devam ettiğini belirtti. Öğrencilerin "Hafızlık yaparken hiç yapamıyorum, bırakmak istiyorum gibi bir durum yaşadınız mı?" sorusu üzerine; Erzincanlı "Elbette böyle durumlar yaşanıyor ama sloganımız "çoğu gitti azı kaldı" idi sizde bu şekilde düşünün tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin " Şairlikten hiç vazgeçtiniz mi?" sorusuna cevaben Erzincanlı "Hafız olursunuz hava pilotu olursunuz, hafız olursunuz bir turizm şirketi kurarsınız bunlar birer tercihtir. Ancak şairlik Allah'ın size verdiği bir yetenektir. Vazgeçmek mümkün olmaz" dedi.

Erzincanlı, minik öğrencilerin sorularına içtenlikle verdiği cevapların ardından "Nasıl şiir yazarsınız, ilham ne zaman gelir?" sorusuna "Önce yazacağım konu üzerine araştırma yaparım, edindiğim bilgiler ışığında tekrar tekrar yazmaya devam ederim. Bazen bir sayfa yazdığım şiiri siler yeniden yazarım, yazdıkça ilham gelir." diyerek soruya karşılık verdi.

Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Şubat ayında " Hafız Kalemler" isimli bir edebiyat dergisinin ilk sayısını çıkarttığını duyunca öğrencileri tebrik etti ve derginin kendisi ile paylaşılmasını istedi.

Erzincanlı, ailelere de tavsiyelerde bulunarak "Takip ettiğimiz yayınlar, programlar çocuklarımızın düşünce dünyası için önem taşımaktadır" dedi.

Söyleşi sonunda katılımcıların pandemi sürecinden sonra yüz yüze bir toplantı isteğini Erzincanlı "Seve seve gelirim Erzurum benim için çok değerli şeklinde cevapladı. Çevrim içi olarak yapılan söyleşiye çok sayıda veli, öğrenci ve öğretmen katıldı. - ERZURUM

Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu
Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu
Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu

Milli Eğitim Müdürlüğü, Dursun Ali Erzincanlı, İmam Hatip, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu - Son Dakika


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