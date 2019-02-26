Son Dakika Haberleri: Dursun Ali Erzincanlı Şiirleriyle Mest Etti

Dursun Ali Erzincanlı Şiirleriyle Mest Etti

17 dakika önce

Tasavvuf müziği ve ilahilerin beğenilen sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Şiir' adlı programda TOKİ Güneş Park Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Dursun Ali Erzincanlı Şiirleriyle Mest Etti, System.String[]
Tasavvuf müziği ve ilahilerin beğenilen sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Şiir' adlı programda TOKİ Güneş Park Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlere manevi yolculuk

Tasavvuf müziği ve ilahilerin beğenilen isimlerinden Dursun Ali Erzincanlı, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Şiir' adlı programda TOKİ Güneş Park Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Erzincanlı, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği programda, okuduğu şiirlerle mest etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve Hadis-i Şerifleri şiirsel bir dille anlatan Dursun Ali Erzincanlı, genç öğrencileri manevi yolculuğa çıkarttı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada Erzincanlı en beğenilen şiirlerini seslendirerek, hayatından önemli anekdotları da paylaştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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