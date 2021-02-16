Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar - Son Dakika

Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar

16.02.2021 14:00
Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Dursun ay başkanlığında çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Dursun ay başkanlığında çalışmalarına devam ediyor.

Ocak ayından beri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 37. Maddesi gereği, bir önceki yıl iş, işlem ve hesaplarını incelemek üzere, gizli oy ile seçilen 5 kişilik Denetim Komisyonu Üyelerine, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, ziyarette bulundu.

Denetim Komisyonu Başkanı Dursun Ay, denetim çalışmalarına komisyon olarak aralıksız devam ettiklerini, çalışma sonunda hazırlayacakları raporu İl Genel Meclisi Başkanlığına sunacaklarını ifade etti. - DÜZCE

Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar - Son Dakika


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