Dursun Ay ve Ekibinden Valiye Ziyaret
1 saat önce
31 Martta yapılan seçimlerde Düzce Belediye Başkanlığı için aday olmayan İl Genel Meclis Üyeliği için merkezden aday olan Dursun Ay, ve ekibi Vali Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
31 Martta yapılan seçimlerde Düzce Belediye Başkanlığı için aday olmayan İl Genel Meclis Üyeliği için merkezden aday olan Dursun Ay, ve ekibi Vali Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkan adayı olmayan ve İl Genel Meclis üyeliği için aday olan ve kazanan Dursun Ay, görev süreleri dolan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Vali Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Dağlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
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