Dursun'dan Türk Ozanı Abdürrehim Heyit Açıklaması

Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Gökhan Dursun, şehit edilen Uygur Türklerinin dünyaca ünlü ozanı Abdurehim Heyit ile ilgili açıklamalarda bulundu.Abdurehim Heyit'in ataları gibi cenk yolunda şehadet şerbetini içtiğini vurgulayan Başkan Dursun, " Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca da şehadeti teyit edilen büyük ozanımızın tek suçu, Türk ve Müslüman olmaktır. Türk milletinin duygularını besteleriyle terennüm etmekti. Kutlu ozan, kutlu kanını kutlu davası için Çin 'in Nazi kamplarında akıttı. Her Türk gibi ölüme ve işkenceye meydan okudu. Allah'a, vatana, milletine ve bayrağa hep güvendi. Abdürrehim Heyit'in şehadeti, artık Türk milletinin Çin'deki zulümler karşısındaki tepkisini son raddeye çıkarmış; dayanılmaz dereceye getirmiştir.Şu an sessiz kalınsa da Türk Ocakları olarak Türk milletinin kızıl elmasının olgunlaşmaya vardığının ve büyük Türk yüzyılı şafağının attığının bilincindeyiz. Bu sebeple büyük Türk ozanı Abdürrehim Heyit'in Doğu Türkistan 'dan Avrupa 'ya kadar bütün Türk dünyasının ve Türk milletinin mili şehidi kabul edilmesini talep ediyoruz. Tarihi, gerekli istişarelerden sonra kararlaştırılacak olan gıyabi cenaze namazına şubelerimizi, Türkiye'deki STK 'ları, siyasi partileri, hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımızı ve bütün Türk dünyasını şimdiden davet ediyoruz. Aynı şekilde ülkemizdeki bütün STK'ları, siyasi partileri Çin'deki soykırıma karşı tepkilerini yükseltmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin artık Çin'deki söz konusu insan hakları ihlallerinin bitmesi ve çağdaş Nazi toplama kamplarının kapatılmasına yönelik daha ciddi tedbirler alması ve yaptırımlar uygulaması için girişimde bulunmalarının vaktinin çoktan geçtiğini, açıkça söylüyoruz. Hiç kimse unutmamalıdır ki, Doğu Türkistan'da Türk varlığı ilelebet devam edecek ve Abdürrehim Heyitler tükenmeyecek, akan her damla kan, binlerce filiz verecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN