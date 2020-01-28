"Dursun dede" yalnızlığını sepet örerek unutuyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde fındık ağacı dallarından yöreye özgü sepet ören 84 yaşındaki Dursun Ayar, bu sayede hem yalnızlığını unutuyor hem de ilerlemiş yaşına rağmen baba mesleğini yaşatıyor.

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Ayar, yaklaşık 9 yıl önce eşini kaybetmenin acısıyla kendisini sepet örme işlerine verdi.

Baba mesleği de sepetçilik olan Ayar, eşinin vefatından sonra acısını hafifletmek ve yalnızlığını unutmak için, yangında hasar gören eski evini sepet örebileceği atölyeye çevirdi.

Günün ilk ışıklarıyla atölyesine geçen Dursun dede, fındık ağacı dallarını yaprak ve kabuklarından ayırdıktan sonra ilmek ilmek örüyor.

Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanan ve günlerini ısınmak için yaktığı "kara ateş"in başında sepet örerek geçiren Ayar, hem bu sayede yalnızlığını unutuyor hem de ilerlemiş yaşına rağmen baba mesleğini yaşatmanın gururunu yaşıyor.

"Eşimin vefatından sonra kendimi tamamen bu işe verdim"

Dursun Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleği olan sepet örücülüğünü hobi olarak yaptığını söyledi.

Eşinin vefatından sonra tamamen kendisini bu işe verdiğini anlatan Ayar, "Eşimi kaybettikten sonra yalnızlığı derinden hissettim. Çocuklar uzakta. Yanımda kimse yok. Ben de günü geçirmek için sepet yapıyorum." diye konuştu.

"Kimi gelir para ile alır, kimine de ben hediye ederim"

Ayar, sepetleri fındık ağacının dallarından ördüğünü belirterek, "Bu işi para kazanmak için yapmıyorum. Gün geçirmek, yalnızlığımı unutmak için yapıyorum. Yaptığım ürünleri kimi gelir para ile alır, kimine de ben hediye ederim." dedi.

Sepet örerken mutlu olduğuna işaret eden Ayar, şöyle devam etti:

"Yalnızken zaman hiç geçmez. Sabah namazına kalkar kahvaltımı yaparım ve atölyeme gelirim. Hava soğuksa kara ateşimi yakar gün boyu sepet örerim. Eskiden beri sepet örmeyi severim. Severek yaptığım için de yorulmam."

Ayar, bağ, bahçe ve tarla işlerinde kullanma amacının yanı sıra dekorasyon amaçlı da sepetler ördüğünü dile getirerek, "Dekorasyon amaçlı sepetlerden günde 4 tane yapabiliyorum. Bu sayede hem yalnızlığımı unutuyorum hem de bu mesleği yaşatmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.