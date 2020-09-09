Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyünde bulunan Dursun Fakih Türbesi mevkinde geçen aylarda dolgu oturmalarından kaynaklı alt yapı güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan bu yollara İl Özel İdare ekiplerince plentmiks ve bütümlü sıcak karışım serimi çalışmaları yapılarak yol bütünlüğü sağlandı. - BİLECİK

Bilecik İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapımı devam eden köy yoluna plentmiks ve bütümlü sıcak serimi çalışmaları yapılarak yol bütünlüğü sağlandı.

Son Dakika › Güncel › Dursun Fakih Türbesi mevkinde yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı