- Dursun Özbek: "'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar"

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek:

"Vekalet verdiğiniz zaman vekalet verdiğiniz kişi mi satmış olur"

İSTANBUL - Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, borcuna karşılık verilen hisselerin satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "'Satın hisseleri benim paramı verin' dedim. Onlar 'Satmayız, biz sana vekalet verelim sen sat' dediler. Bugün anlıyorum bunu niye tercih ettiler. Bugün rahatlıkla çıkıp 'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar" dedi.

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Görev süresinde Galatasaray'a yaklaşık 21 milyon Euro kasa kolaylığı sağladığını belirten Özbek, "Galatasaray fayda üretmek için kasa kolaylığı sağladı. Söz konusu rakam 21 milyon Euro. Bugünkü değeri 140 milyon TL. Bu finasman boyutuna katkı vermek için yapıldı. Göreve geldiğinde başkana kendilerini hiçbir şekilde sıkıştırmayacağımızı ama bunun bir program dahilinde bunun da tasviye gerektiğini söyledim. 2 sene sürüncemede kaldı. Şirketlerin yasal mevzuatı çerçevesinde hem başkana hem de Abdurrahim Albayrak ile defalarca telefon ve yüz yüze görüşmelerimiz olmasına rağmen ilgi duyulmadı. Bu görüşmelerden sonuç alınamayınca yasal takibe mecbur kalındı" şeklinde konuştu.

"Kulübün durumunu çok iyi bildiğimizden bu teklifi kabul ettik"

Geçtiğimiz sene kulüpte ile mutabakata vardıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Kulüp bize teklif getirdi. Hem bize hem de Bankalar Birliği'ne teklif yaptı. Çünkü Bankalar Birliği de soruyor. Bu borcun tasfiyesi için hisse senedinin satışından gelecek nakit yaklaşık 5 milyon Doları Özbek Turizm'e verecek, geri kalan 14-15 milyon Euro da 2022 yılının sonuna kadar vadelendirilmesi şeklinde bize ve Bankalar Birliği'ne mektup verdiler. Kulübün durumunu çok iyi bildiğimizden bu teklifi kabul ettik. Defalarca yapılan çağrıya rağmen bir protokol yapalım dedim. Bu şekil aynen devam etsin. Neticede Bankalar Birliği aracı oldu ve protokol yapıldı. Defalarca Başkan ve Kaan Kançal burada, 'Dursun Özbek 3.1'lik hisseyi sattı' şeklinde ifadeler kullandı. Hisseler Galatasaray Kulübü'nün malı, Özbek Turizm senin rızan olmadan nasıl satar. Bu münakaşalar devam ederken Ziraat Bankası'nda bir toplantı yapıldı. Yusuf Günay vardı. O gün itibariyle 'Kulübün parası var, dolayısıyla Özbek Turizm'e olan borç bu nakit fazlasıyla bu nakit vasıtasıyla ödenebilir'. Günay paranın gideceği yerinin hazır olduğunu söyledi. Özbek Turizm bir Galatasaray olarak elbette kasadan ödenmesini tercih ederdik. Yönetimle yaptığımız toplantılarda, 'Satın hisseleri benim paramı verin' dedim. Onlar 'Satmayız, biz sana vekalet verelim sen sat' dediler. Bugün anlıyorum bunu niye tercih ettiler. Bugün rahatlıkla çıkıp 'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar. Bunu söyleminin yanlış olduğunu düşünüyorum ve bunu söyleyenleri de söyleyenleri kınıyorum. Galatasaray kendi borç yükünü hafifletmek finansman temin etmek için bu hisselerin satışını düzenlemiştir. Başka hiç kimse bu satışı yapamaz. Ama bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anlıyorum. O gün sayın başkan paranız vardı. Yusuf Günay da oradaydı. Kasadaki mevcut paradan ödemek istemediniz. Yeri var dediniz. Biz ancak hisse satarak karşılayabiliriz dediniz. Hisse satışında da bana ifade edilen başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı dolayısıyla biz kesinlikle buna gitmek istemeyiz dediniz. Biz sana vekalet verelim sen sat. Mutlaka evinizi ve arabanız satmak için vekalet verebilirsiniz. Vekalet verdiğiniz zaman vekalet verdiğiniz kişi mi satmış olur" diye konuştu.