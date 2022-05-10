SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama - Son Dakika
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SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

10.05.2022 11:13

Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılamaGülsen Mutlu AKYOL/ŞEBİNKARAHİSAR, (Giresun), (DHA) - Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hemşehrileri tarafından pankartlarla karşılandı.

Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

Gülsen Mutlu AKYOL/ŞEBİNKARAHİSAR, (Giresun), (DHA) - Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hemşehrileri tarafından pankartlarla karşılandı.

Şebinkarahisar ilçesinde yaptıracağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katılmak üzere ilçeye gelen Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, 1905 Şebinkarahisar Galatasaray Taraftarlar Derneği'nce 'hoş geldiniz' pankartı ile karşılandı. Şebinkarahisarspor forması hediye edilen Özbek kendisini karşılayanlara teşekkür etti. Okul yapımının ardından ilçede talep üzerine başka yatırımlar yapabileceğini açıklayan Özbek, "Bizler bu tür kazanımlarla örnek olmalıyız. Bir tane ben, bir tane bir başka iş insanı ve diğerleri de bunu örnek alarak bir yerlere bir şeyler yapacaklardır. Böylece ilçemize ve bölgemize katkı sağlamış oluruz" dedi.

'Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden adaylığı düşünüyor musunuz?' yönündeki soruya Özbek, gülümseyerek, "Şebinkarahisar'ın suyu, ekmeği çok lezzetli. Biraz önce yemek yedik. Çok güzel yemek hazırlanmıştı. Şebinkarahisar'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Giresunspor da bu yıl çok iyi mücadele etti" yanıtını verdi.

SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama
SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dursun Özbek'e hemşehrilerinden pankartlı karşılama - Son Dakika


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