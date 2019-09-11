Dursun özbek: galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek

"Riva-Florya projesinin ruhu zedelenmiştir"

" Galatasaray'ın istikbaldeki menfaatlerinin kaybolmasının eşiğindeyiz"

"Bu borç, nasıl 10 katına çıktı?"

"Bu projeler Galatasaray'ın geleceğidir"

Kaan ÜLKER-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Eylül Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Divan toplantısında söz alan kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararların Galatasaray'ı daha da kenetleyeceğini ifade ederek, "Bugüne kadar basında izlediğiniz gibi federasyonun Galatasaray hakkında tutumu kaotik bir ortama sebebiyet vermiştir. Geçmişte de görüldüğü üzere bu tip durumlarda Galatasaray camiası daha çok bir araya gelmiştir, kenetlenmiştir ve bugün de aynısı olacaktır. Bunu yapanlar bilselerdi böyle bir uygulamaya gitmezlerdi" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HUKUKEN VE MALİ OLARAK SIKINTIYA DÜŞECEK"

Galatasaray'ın önümüzdeki senelerde mali olarak büyük problemler yaşayacağını ifade eden Dursun Özbek, "Yönetimi devretmemizin üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçti. Bu zaman zarfında da buluşma ve hitap etme fırsatı bulamadım. Kısaca size 1.5 yıl evvel neler oldu, neler yaptık, onları anlatacağım. Riva-Florya, Kemerburgaz, spor salonu, müze, sermaye artırımı gibi bir sürü projeye imza attık. Bu projeleri özellikle Riva-Florya projesini genel kurulda anlattım. Sizlerin önüne bunu bir mali bağımsızlık projesi olarak sundum. Bu öneri büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Bugüne gelelim; bugün burada söz almamın en önemli sebeplerinden birisi, ileride ve önümüzdeki dönemlerde hukuken, malen Galatasaray'ın zor duruma düşeceğine inanmamdır. İstedim ki değerli Galatasaraylılar, algılardan ve bilgi kirliliğinden uzak bir şekilde gerçekleri görsünler. Karşı kaşıya olduğumuz tehlikelerin neler olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

"RİVA-FLORYA PROJESİNİN RUHU ZEDELENMİŞTİR"

Riva-Florya projesinin Galatasaray'ın mali bağımsızlığı için çok önemli olduğunu söyleyen Özbek, "Galatasaray'ın mali bağımsızlığına inanarak yaptığımız Riva-Florya projesi bugün zordadır, neden olduğunu bilmediğimiz bir çıkmazın içindedir. Emlak Konut'la sözleşmeyi yapan kişiyiz. Dolayısıyla bu projenin ve sözleşmenin ruhunu en iyi bilen kişileriz. Bu sözleşmenin ruhu zedelenmiştir. Sözleşmenin esasında Florya'nın başka bir yere taşınması söz konusudur, süre kısıtlıdır ve hiçbir hareket yoktur. Riva-Florya projesi kulübün borçlarını 3-4 yılda sıfırlayacak bir projedir. Riva ile beraber yapılan Florya projesinde ihale yapıldı ama yer teslimi yapılamıyor. Burada hepimize görev düşüyor. Bu projeler yapılırken Florya'nın taşınması için bizim yönetimimizde çalışmalar yapıldı ve bugünkü yönetim imzaladı. Bugüne kadar Galatasaray'ın verdiği taahhütler dolayısıyla buraya taşınması gerekiyordu. Paramız yok durumu anlaşılır değil" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'IN İSTİKBALDEKİ MENFAATLERİNİN KAYBOLMASININ EŞİĞİNDEYİZ"

Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu sıkıntıyı yeteri kadar ifade edemediğini dile getiren Özbek, "Rakiplerimizin 3-4 sefer daha büyük tesis yapma imkanı var da Galatasaray'ın neden yok? Burada azim ve niyet önemli. Ben sıkıntıyı ifade ediyorum da acaba yeteri kadar ifade edebildim mi diye düşünüyorum. Şu ana kadar söylediklerim çerçevesinde bu sıkıntıyı tam anlamıyla ifade edecek bir duruma gelemedim. Galatasaray'ın istikbaldeki menfaatlerinin kaybolmasının eşiğindeyiz" diye konuştu.

"BU BORÇ NASIL 10 KATINA ÇIKTI?"

Kulübün borcunun 10 misline çıktığını kaydeden Dursun Özbek, şunları söyledi:

"2016 yılında borç 55 milyon Türk Lirası'ydı. Bugüne geldik; 543 milyon Türk Lirası. Adama sorarlar, '10 misli nasıl oldu?' diye. Bu para ile ne yapıldığı konusu meçhul. Önümüzdeki senelerde bu borç 700-800 milyon seviyelerine çıkacaktır. Hiçbir zaman Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif A.Ş.'nin makyaj çantası olmamıştır. Bu görüşler, benim tahminimden ortaya çıkan görüşler değildir. Denetimi yapan firmanın raporunda da bunu göreceksiniz. İleriye dönük bu borç yükünün getireceği sorunlar hepimizi ilgilendiriyor."

"BU PROJELER GALATASARAY'IN GELECEĞİDİR"

Başkanlığı döneminde temelleri atılan projelerin bir önce bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Spor salonu projesi, bir zarurettir. Çok iyi biliyorsunuz, stadımızın tapusunu almamız için gerekli. Büyük cezası var. Bir borcumuza mukabil gündeme gelmiştir. Size de anlattım, bu bir salon olarak da hizmet etmeyecek sadece. Galatasaray'a diğer alanlarda da gelir sağlayacak fakat hareket etmemiz gerekiyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu yapılması gereken projeler, Galatasaray'ın geleceğidir. Hak ve hukukumuz önümüzdeki dönemlerde kaybolmak üzere. Mecidiyeköy'deki otel projesi; 20 milyon dolar kredi aldık, bu kredi çerçevesinde otelin kabası bitti, cephesi kapandı. İnşaatın devam etmesi için gerekli miktar da mevcuttu. Dolayısıyla benzer bir çalışma ile burası harekete geçmeli. Sayın Başkan burayı Teknokent yapmak istedi, tamam yapalım ama 20 aydır bir çivi çakılmadı. Bu Galatasaray'a yakışmıyor. Şahsi kefaletim hala duruyor orada ve sesimi çıkarmıyorum, yeter ki bu proje hayata geçsin" ifadelerini kullandı.