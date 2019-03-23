Son Dakika Haberleri: Dursun Özbek: Hakkınızı Helal Edin

Dursun Özbek: Hakkınızı Helal Edin

28 dakika önce

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'in 2018 yılı ocak ayındaki 23 günlük yönetim faaliyetleri, sarı kırmızılı kulübün genel kurulunda mali ve idari yönden ibra edildi.

Dursun Özbek: Hakkınızı Helal Edin, System.String[]
Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'in 2018 yılı ocak ayındaki 23 günlük yönetim faaliyetleri, sarı kırmızılı kulübün genel kurulunda mali ve idari yönden ibra edildi. Özbek, ibra sonrası yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın olağan genel kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2018 yılının 23 günü mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi. İbra oylaması sonrası açıklamalarda bulunan eski başkan Dursun Özbek, "Yaklaşık 6 ay başkan yardımcılığı, 2.5 sene de başkanlık yapma gururunu yaşadım. Özellikle ifade etmek istediğim şey, yaklaşık 3 sene hizmet ettim. Arkadaşlarımla beraber bütün çalışma arkadaşlarıyla beraber hizmet ettik. Ben bu hizmet dönemi itibarıyla siz sayın genel kurul üyelerine büyük bir teşekkür göndermek ve alkışlamak istiyorum. Çünkü bu hizmet dönemimde yönetime çok büyük destek verdiniz, sağ olun var olun. Galatasaray değerlerinin erezyona uğramamasını diliyorum. Bir helallik istemek istiyorum sizden. Lütfen hakkınızı helal edin. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dursun Özbek'in açıklamaları

Oylamadan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:38 Kaynak: DHA

Galatasaray, Dursun Aydın Özbek, Spor
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