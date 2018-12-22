Son Dakika Haberleri: Dursun Türk, 19 Mayıs Stadyumunu İnceledi

Dursun Türk, 19 Mayıs Stadyumunu İnceledi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ile birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Dursun Türk, 19 Mayıs Stadyumunu İnceledi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ile birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, ilk olarak Nuri Asan Tesisleri'nde Başkan İsmail Uyanık ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından 19 Mayıs Stadyumu'na giden Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, burada Başkan İsmail Uyanık ile birlikte incelemelerde bulundu.

Stadyumdaki zemini, koltukları, locaları, soyunma odalarını, yeni yapılan reklam panolarını ve skorboardu yerinde inceleyen Dursun Türk, Başkan İsmail Uyanık'tan bilgiler aldı. İncelemeye ayrıca Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan da katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

CEO, İsmail Uyanık, 19 Mayıs, Spor
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